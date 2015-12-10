南非汇市：兰特兑美元下挫，因南非总统祖马免去财长内内职务

中国票据市场：受资金扰动转贴利率跳涨，春节将近机构收票意愿不高
路透上海1月20日 - 中国票据市场本周转贴价格跳涨后小幅回落，但仍较上周录得明显涨幅。交易员表示，因春节临近机构收票意愿不高，整体成交偏淡背景下，受银行间资金面一度吃紧，随后央行通过多种手段投放流动性趋缓影响，一年期电票一度成交价格逾4%，随后略有回调。
路透约翰内斯堡12月10日 - 兰特兑美元周四下挫，因南非总统祖马意外免去财长内内职务，打压兰特挫至历史低点。
1545GMT，兰特兑美元 下挫1.3%，报15.1650兰特，稍早一度暴跌逾5%，至15.3460兰特历史低点。
上周五刚将南非评等下调至仅较次投资级别高一个级距的惠誉表示，内内的离职令财政政策问题加剧。
“市场担心信贷评等机构可能再度下调南非评等，这可能增加南非银行的融资成本。”Old Mutual Investment Group分析师Neelash Hansjee对路透表示。(完)
路透上海1月20日 - 中国票据市场本周转贴价格跳涨后小幅回落，但仍较上周录得明显涨幅。交易员表示，因春节临近机构收票意愿不高，整体成交偏淡背景下，受银行间资金面一度吃紧，随后央行通过多种手段投放流动性趋缓影响，一年期电票一度成交价格逾4%，随后略有回调。
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，香港上市的中国正通汽车服务控股有限公司将其三年期可转让定期贷款规模从3亿美元提高至4.09亿美元。
“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。