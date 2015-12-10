版本:
中国
债券 | 2015年 12月 11日 星期五 00:51 BJT

南非汇市：兰特兑美元下挫，因南非总统祖马免去财长内内职务

路透约翰内斯堡12月10日 - 兰特兑美元周四下挫，因南非总统祖马意外免去财长内内职务，打压兰特挫至历史低点。

1545GMT，兰特兑美元 下挫1.3%，报15.1650兰特，稍早一度暴跌逾5%，至15.3460兰特历史低点。

上周五刚将南非评等下调至仅较次投资级别高一个级距的惠誉表示，内内的离职令财政政策问题加剧。

“市场担心信贷评等机构可能再度下调南非评等，这可能增加南非银行的融资成本。”Old Mutual Investment Group分析师Neelash Hansjee对路透表示。(完)

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐