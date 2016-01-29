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债券 | 2016年 1月 29日 星期五 23:45 BJT

南非汇市：兰特/美元1月7日来首次升至16下方，因央行升息及风险意愿改善

路透约翰内斯堡1月29日 - 南非兰特兑美元周五升至16.00兰特心理关口下方，为1月7日来首见，受南非央行升息和全球风险意愿改善带动。

1445 GMT，南非兰特兑美元 大涨1.5%，至15.9750兰特，交易商称，突破关键阻力位会有助于兰特进一步走强。

“全球风险意愿改善，再加上昨日央行升息50个基点，合力推高兰特。”ETM Ananlytics分析师Jana van Deventer表示。

南非央行周四升息，以求压制通胀，此前兰特兑美元自12月以来大跌了近14%。

日本央行意外降息也刺激新兴市场大涨。 (完)

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