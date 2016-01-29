南非汇市：兰特/美元1月7日来首次升至16下方，因央行升息及风险意愿改善

标题新闻：意大利金融市场监管机构Consob主席称如流动性足够，西雅那银行国有化后最好保持上市
Consob为意大利全国公司及证券交易委员会 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透约翰内斯堡1月29日 - 南非兰特兑美元周五升至16.00兰特心理关口下方，为1月7日来首见，受南非央行升息和全球风险意愿改善带动。
1445 GMT，南非兰特兑美元 大涨1.5%，至15.9750兰特，交易商称，突破关键阻力位会有助于兰特进一步走强。
“全球风险意愿改善，再加上昨日央行升息50个基点，合力推高兰特。”ETM Ananlytics分析师Jana van Deventer表示。
南非央行周四升息，以求压制通胀，此前兰特兑美元自12月以来大跌了近14%。
日本央行意外降息也刺激新兴市场大涨。 (完)
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全部现汇报价 (编译 李军; 审校 利棣儿)
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路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。