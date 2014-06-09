南非汇市：兰特兑美元反弹之势停滞，关注产出数据和评级结果

中国财政：山东严肃处理个别县市违法违规举债，着力防范财政金融风险--财政部
路透北京4月19日 - 中国财政部周三称，山东省对邹城市政府违法违规举债问题进行了调查核实，对相关责任人依纪依法严肃处理，着力防范财政金融风险。下一步对涉嫌违法违规举债担保的其他地区和金融机构，待相关省级政府和监管部门依法依规处理后，财政部将及时通报处理结果。
路透约翰内斯堡6月9日 - 南非兰特兑美元周一走软，因疲弱的国内基本面使兰特升势在10.55水平停步不前，且美元普涨也令兰特承压。
自上周触及10周低位后，兰特呈现反弹态势，但诸如国内生产总值和本周稍后将公布的信用评级等因素使投资者倍感不安。
交易商称，铂金矿业持续20周的罢工仍未得到解决令人担忧，部分因为这可能为其他行业年中年度薪资协商‘罢工高峰期’定下了基调。
1549 GMT，兰特兑美元 报10.6250兰特，较周五纽约汇市收盘价低0.4%。
兰特稍早触及日高10.5560兰特，因看似兰特在上周三触及超卖区间后反弹的趋势将持续。但稍后涨势失去动能，回落至10.60兰特以上。
“兰特的重要支撑位在10.50兰特区域中部。今天跌穿10.50区域底部至关重要，”Rand Merchant Bank的汇市交易商Jim Bryson表示，他补充说，如果兰特涨势不能重拾动能，则可能跌至10.60-10.80区间。
投资者担忧惠誉和标普本周五会调降该国的评等，这可能令兰特进一步承压。(完)
路透北京4月19日 - 中国财政部周三称，山东省对邹城市政府违法违规举债问题进行了调查核实，对相关责任人依纪依法严肃处理，着力防范财政金融风险。下一步对涉嫌违法违规举债担保的其他地区和金融机构，待相关省级政府和监管部门依法依规处理后，财政部将及时通报处理结果。
路透上海4月19日 - 中国3月意外向好的经济数据冲击渐消退，银行间债市周三早盘主要现券收益率小幅下行，利率互换(IRS)则整体波动不大，基本未受收紧的资金面拖累。新债发行方面，七年期国债定位高于预期，但因招标结束时间较晚，二级所受影响暂不明显，后续情况还有待观察。
路透东京4月19日 - 日本公债收益率(殖利率)周三短暂降至零的五个月低点，受隔夜美债上涨推动。 指标10年期公债 收益率下降0.5个基点报0.005%，此前短暂触及零，为11月中以来低点。 较长期债券亦受到支撑，因日本央行周二针对这些品种债券进行了例行购债操作。 日本政府提名民间经济学家片冈刚士担任日本央行政策委员会委员，他被视为激进货币 宽松政策的支持者 。日本债市对此反应甚微。 分析师认为，此举旨在令货币政策维持现状，日本央行总裁黑田东彦本已在制定货币政 策方面拥有很大影响。 美国公债收益率周二跌至五个月低位，因投资者对本周末举行的法国总统选举第一轮 投票感到不安，且地缘政治紧张局势持续，增加了对避险美债的需求。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点)