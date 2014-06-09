南非汇市：兰特兑美元反弹之势停滞，关注产出数据和评级结果

路透约翰内斯堡6月9日 - 南非兰特兑美元周一走软，因疲弱的国内基本面使兰特升势在10.55水平停步不前，且美元普涨也令兰特承压。

自上周触及10周低位后，兰特呈现反弹态势，但诸如国内生产总值和本周稍后将公布的信用评级等因素使投资者倍感不安。

交易商称，铂金矿业持续20周的罢工仍未得到解决令人担忧，部分因为这可能为其他行业年中年度薪资协商‘罢工高峰期’定下了基调。

1549 GMT，兰特兑美元 报10.6250兰特，较周五纽约汇市收盘价低0.4%。

兰特稍早触及日高10.5560兰特，因看似兰特在上周三触及超卖区间后反弹的趋势将持续。但稍后涨势失去动能，回落至10.60兰特以上。

“兰特的重要支撑位在10.50兰特区域中部。今天跌穿10.50区域底部至关重要，”Rand Merchant Bank的汇市交易商Jim Bryson表示，他补充说，如果兰特涨势不能重拾动能，则可能跌至10.60-10.80区间。