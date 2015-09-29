南非汇市：南非兰特兑美元走坚，因风险意愿出现

南非汇市：兰特兑美元升至近一周高位，因美国政治不确定性
路透约翰内斯堡5月11日 - 南非兰特周四攀升逾1%至近一周最高水准，因新兴市场货币需求继续改善，此前美国政治不确定性重燃。
路透约翰内斯堡9月29日 - 南非兰特兑美元周二从盘中历史低位走坚，因风险意愿增强。
兰特与其它新兴国家货币一起走强，俄罗斯卢布和里拉兑美元均上涨，因上日占领市场的风险厌恶情绪减弱。
1542 GMT，兰特兑美元 升0.83%，盘中一度较周一收盘价升1.12%至13.9550兰特。
Bidvest Bank首席外汇交易商Ion de Vleeschauwer称，“现在更多的是调整头寸，”他称，“今天反弹不错，这是避险交易后的一点修正。”
然而，市场总体情绪仍然利空，美国周五公布就业数据前兰特的压力巨大。
围绕美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息的不确定性，对全球经济担忧的加重，最近股票市场的大幅下跌都对兰特造成压力。(完)
路透约翰内斯堡5月11日 - 南非兰特周四攀升逾1%至近一周最高水准，因新兴市场货币需求继续改善，此前美国政治不确定性重燃。
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