南非汇市：南非兰特兑美元走坚，因风险意愿出现

路透约翰内斯堡9月29日 - 南非兰特兑美元周二从盘中历史低位走坚，因风险意愿增强。

兰特与其它新兴国家货币一起走强，俄罗斯卢布和里拉兑美元均上涨，因上日占领市场的风险厌恶情绪减弱。

1542 GMT，兰特兑美元 升0.83%，盘中一度较周一收盘价升1.12%至13.9550兰特。

Bidvest Bank首席外汇交易商Ion de Vleeschauwer称，“现在更多的是调整头寸，”他称，“今天反弹不错，这是避险交易后的一点修正。”

然而，市场总体情绪仍然利空，美国周五公布就业数据前兰特的压力巨大。