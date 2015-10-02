南非汇市：南非兰特兑美元大涨逾1%，因美国就业数据逊于预期

路透约翰内斯堡10月2日 - 南非兰特兑美元周五大涨逾1%，因今日美国公布的就业数据逊于预期，美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年升息的可能性降低。

美国劳工部周五公布，美国9月非农就业岗位增加14.2万个，预估为增加20.3万个，美国9月失业率为5.1%(预估为5.1%)，9月平均时薪较前月持平(预估为增长0.2%)。

美国就业数据发布后，兰特走势一度波动，因投资人纠结于全球经济疲弱的迹象以及美联储今年可能不会升息带来的安抚。

“这同市场焦点选择相关，到底是看好维持较低利率更久对新兴市场有利，还是认为美国经济表现疲弱会拖累全球经济成长，从而对新兴市场不利。”南非标准银行首席汇市交易员Warrick Butler表示。(完)