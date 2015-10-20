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债券 | 2015年 10月 21日 星期三 00:28 BJT

南非汇市：兰特/美元变动不大，市场静待中期预算评估及通胀数据公布

路透约翰内斯堡10月20日 - 南非兰特兑美元周二变动不大，在周三南非进行中期预算评估和公布通胀数据前，投资人不愿大举押注。

1530 GMT，兰特兑美元 报13.2520兰特，较周一收盘13.2835兰特小涨0.24%。

“兰特区间波动，静待明日CPI数据和中期预算报告。后市都将取决于市场如何解读我们的财政状况。”Bidvest Bank首席汇市交易员Ion de Vleeschauwer表示。

美国公布的楼市数据强于预期 ，但投资人没有理会。(完)

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