南非汇市：兰特/美元变动不大，市场静待中期预算评估及通胀数据公布

南非汇市：兰特下跌，特朗普宣誓就职前风险胃纳减弱
1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
路透约翰内斯堡10月20日 - 南非兰特兑美元周二变动不大，在周三南非进行中期预算评估和公布通胀数据前，投资人不愿大举押注。
1530 GMT，兰特兑美元 报13.2520兰特，较周一收盘13.2835兰特小涨0.24%。
“兰特区间波动，静待明日CPI数据和中期预算报告。后市都将取决于市场如何解读我们的财政状况。”Bidvest Bank首席汇市交易员Ion de Vleeschauwer表示。
美国公布的楼市数据强于预期 ，但投资人没有理会。(完)
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全部现汇报价 (编译 李军; 审校 利棣儿)
1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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