南非汇市：兰特兑美元走强，投资人预计美联储今日将维持利率不变

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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路透约翰内斯堡10月28日 - 南非兰特兑美元周三走强，跟随新兴市场货币强势，因投资人预计美国联邦储备理事会(FED/美联储)今日将维持利率不变。
1511 GMT，兰特兑美元 大涨1.1%，报13.53兰特，从近一个月最低水准反弹。
交易商和分析师表示，今晚美联储政策声明有重大意外的可能性有限，美联储升息的机率仅为34%。
兰特受到美元疲弱和本地市场修正的进一步提振，因投资人预计美联储声明对通胀的基调将为温和。(完)
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全部现汇报价 (编译 李军; 审校 利棣儿)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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