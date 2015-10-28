版本:
中国
债券 | 2015年 10月 28日 星期三 23:55 BJT

南非汇市：兰特兑美元走强，投资人预计美联储今日将维持利率不变

路透约翰内斯堡10月28日 - 南非兰特兑美元周三走强，跟随新兴市场货币强势，因投资人预计美国联邦储备理事会(FED/美联储)今日将维持利率不变。

1511 GMT，兰特兑美元 大涨1.1%，报13.53兰特，从近一个月最低水准反弹。

交易商和分析师表示，今晚美联储政策声明有重大意外的可能性有限，美联储升息的机率仅为34%。

兰特受到美元疲弱和本地市场修正的进一步提振，因投资人预计美联储声明对通胀的基调将为温和。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价 (编译 李军; 审校 利棣儿)

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐