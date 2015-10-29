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债券 | 2015年 10月 30日 星期五 00:27 BJT

南非汇市：兰特兑美元下滑，因美联储暗示可能在12月升息

路透约翰内斯堡10月29日 - 南非兰特兑美元周四跌幅扩大至近一个月最低点，此前发布的美国经济增长数据弱于预期，南非经济数据好坏不一。

1504 GMT，兰特兑美元 跌至13.85兰特，较周三纽约收盘低0.98%，美国经济增长数据疲弱及南非生产者价格指数(PPI)表现强劲未能改变兰特的颓势。

美元在美国经济数据公布后微跌，随后缩小跌幅，兰特受挫。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三维持利率不变，但强烈暗示将可能在12月升息，重燃资金将从新兴市场流出的忧虑。

南非央行副总裁周四称，南非依赖外部资金解决本国经常账赤字问题，这令南非更容易受到美国收紧政策的影响。(完)

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