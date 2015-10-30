南非汇市：兰特兑美元小涨，主要因美元兑一篮子货币走软

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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路透约翰内斯堡10月30日 - 南非兰特兑美元周五小涨，主要因美元兑一篮子货币走软，并且也受到显示南非9月贸易逆差收窄的数据提振。
1504 GMT，兰特兑美元 升0.4%，报13.8375兰特，盘中高见13.7645兰特。
南非公布9月贸易逆差大幅收窄至8.9亿兰特，8月修正后为101.4亿兰特。
不过兰特兑美元本周仍跌了1.5%，部分因长达一周的抗议大学学费高昂的示威活动，令南非面临的经济忧虑加重，并殃及投资人信心。(完)
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全部现汇报价 (编译 李军; 审校 母红)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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