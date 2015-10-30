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债券 | 2015年 10月 31日 星期六 00:05 BJT

南非汇市：兰特兑美元小涨，主要因美元兑一篮子货币走软

路透约翰内斯堡10月30日 - 南非兰特兑美元周五小涨，主要因美元兑一篮子货币走软，并且也受到显示南非9月贸易逆差收窄的数据提振。

1504 GMT，兰特兑美元 升0.4%，报13.8375兰特，盘中高见13.7645兰特。

南非公布9月贸易逆差大幅收窄至8.9亿兰特，8月修正后为101.4亿兰特。

不过兰特兑美元本周仍跌了1.5%，部分因长达一周的抗议大学学费高昂的示威活动，令南非面临的经济忧虑加重，并殃及投资人信心。(完)

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