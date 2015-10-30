南非汇市：兰特兑美元小涨，主要因美元兑一篮子货币走软

路透约翰内斯堡10月30日 - 南非兰特兑美元周五小涨，主要因美元兑一篮子货币走软，并且也受到显示南非9月贸易逆差收窄的数据提振。

不过兰特兑美元本周仍跌了1.5%，部分因长达一周的抗议大学学费高昂的示威活动，令南非面临的经济忧虑加重，并殃及投资人信心。(完)