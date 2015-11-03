南非汇市：兰特兑美元下跌，因预计美国就业数据强劲

路透约翰内斯堡11月3日 - 南非兰特兑美元周二下跌近1%，因美元反弹。

兰特兑美元 盘中跌近1%，尾盘跌幅缩小，1540 GMT，兰特兑美元跌0.41%，报13.8425兰特。

“今天缺乏引导市场走向的消息，所以大家翘首期盼将于周五发布的美国非农就业数据，看看该数据对美国联邦储备理事会(FED/美联储)下一步行动意味着什么，”ETM Analytics经济学家Ricardo Da Camara称。

如美国就业数据强劲，将确认美国这个世界最大经济体的经济复苏具韧性，会进一步提高美联储在12月政策会议上升息的可能性。(完)

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