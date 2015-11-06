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债券 | 2015年 11月 7日 星期六 02:42 BJT

重发-南非汇市：兰特急跌逾2%至纪录低位，因美国就业数据强劲

(重发以调整格式)

路透约翰内斯堡11月6日 - 南非兰特兑美元周五大幅下挫至纪录低位，此前发布的美国就业数据强于预期，增强了美国联邦储备理事会(FED/美联储)将于12月升息的预期。

1600 GMT，兰特兑美元 急跌2.06%，至14.17兰特，此前发布的美国非农就业数据超过预期，将美元推至六个半月高位。

因就业岗位大幅增加，失业率触及七年半低位，强化了美国将进行10年来首次升息的预期。

“如果在这么好的数据背景下不升息，那么可以怀疑他们以后也不会升息，”MB Capital的私人投资经理Robert Craig称。

南非等新兴市场近些年受到追求收益率的基金经理们的追捧，以躲避西方国家的低利率。

“因美国的低利率，导致新兴市场流动性过多，货币因此上涨，”巴克莱非洲货币策略师Mike Keenan称。

“当美国利率开始攀升，资金可能从新兴市场撤出，这样会给新兴市场货币带来更多卖盘压力，”他说。(完)

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(编译 刘静；审校 利棣儿)

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