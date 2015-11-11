南非汇市：兰特上涨，因投资者在美元近期上涨后获利了结

路透约翰内斯堡11月11日 - 南非兰特兑美元上涨，因美元从近期涨势中回落。美元在受到上周强劲的非农就业数据提振后上涨，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在下月升息的预期得到巩固。

兰特走强，因投资者在美元上周急升后了结获利，新兴市场货币也受到提振，在受美联储升息预期拖累下挫后回升。

1537 GMT，兰特 涨0.45%，报14.1910兰特，进一步摆脱周一创下的14.386兰特的纪录低位。强于预期的美国就业数据拖累兰特周一大幅下跌。

“只是出现了少量的获利了结，美元将恢复强势，”NKC African Economics资深经济学家Christie Viljoen称。 (完)

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