南非汇市：兰特上涨，因投资者在美元近期上涨后获利了结

芝加哥期市：CBOT大豆期货因获利了结收低，本周周线升2%
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透约翰内斯堡11月11日 - 南非兰特兑美元上涨，因美元从近期涨势中回落。美元在受到上周强劲的非农就业数据提振后上涨，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在下月升息的预期得到巩固。
兰特走强，因投资者在美元上周急升后了结获利，新兴市场货币也受到提振，在受美联储升息预期拖累下挫后回升。
1537 GMT，兰特 涨0.45%，报14.1910兰特，进一步摆脱周一创下的14.386兰特的纪录低位。强于预期的美国就业数据拖累兰特周一大幅下跌。
“只是出现了少量的获利了结，美元将恢复强势，”NKC African Economics资深经济学家Christie Viljoen称。 (完)
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全部现汇报价 (编译 刘静；审校 母红)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。
期货市场总成交量减少1,574口，至20,774口。数据显示，前一交易日未平仓合约减少1,292口，至259,328口。(完)