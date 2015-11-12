南非汇市：兰特下跌逾1%，因预计美联储官员发表更鹰派讲话

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透约翰内斯堡11月12日 - 南非兰特兑美元周四走弱，跟随新兴市场货币疲弱的走势，美国联邦储备理事会(FED/美联储)今日稍晚将召开一个有关货币政策的会议。更多的投资者预计美国将于12月升息。
1510 GMT，兰特兑美元 下跌1.11%，报14.3065兰特。
“今天兰特被抛售，因为预计美联储官员将在今天发表更加鹰派的讲话，”ETM Analytics市场分析师Jana van Deventer称。
交易商和分析师称，本周末前的焦点都是美联储，包括主席叶伦在内的五位联储官员将在联储会议上发表讲话。
根据路透的一项调查，80多位主要经济学家认为下个月美国上调短期借贷利率的几率中值为70%。
南非国内数据显示，矿业产出在连续七个月扩张后萎缩4.8%，因商品价格疲弱限制了矿业公司的生产活动，这给兰特带来了额外的压力。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价 (编译 刘静；审校 母红)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。