南非汇市：兰特下跌逾1%，因预计美联储官员发表更鹰派讲话

路透约翰内斯堡11月12日 - 南非兰特兑美元周四走弱，跟随新兴市场货币疲弱的走势，美国联邦储备理事会(FED/美联储)今日稍晚将召开一个有关货币政策的会议。更多的投资者预计美国将于12月升息。

1510 GMT，兰特兑美元 下跌1.11%，报14.3065兰特。

“今天兰特被抛售，因为预计美联储官员将在今天发表更加鹰派的讲话，”ETM Analytics市场分析师Jana van Deventer称。

交易商和分析师称，本周末前的焦点都是美联储，包括主席叶伦在内的五位联储官员将在联储会议上发表讲话。

根据路透的一项调查，80多位主要经济学家认为下个月美国上调短期借贷利率的几率中值为70%。

南非国内数据显示，矿业产出在连续七个月扩张后萎缩4.8%，因商品价格疲弱限制了矿业公司的生产活动，这给兰特带来了额外的压力。(完)

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