南非汇市：兰特兑美元走低，因商品价格下跌

路透约翰内斯堡11月13日 - 南非兰特兑美元周五走弱，对商品价格下跌作出反应。供应过剩和全球经济增长放缓的忧虑拖累商品价格跌至多年低位。

跟随新兴市场货币疲弱的走势，兰特兑美元触及14.4290兰特的纪录低位，此前发布的弱于预期的美国零售销售数据没能改变美元的升势。1536 GMT，兰特兑美元 跌0.66%，报14.41兰特。

美国零售销售增幅低于路透调查的经济学家的预估，但没有改变美国联邦储备理事会(FED/美联储)将于12月升息的预期，将美元兑其他主要货币推高。

路透调查的经济学家认为，南非储备银行(SARB)不应该在美国之前升息，因经济增长疲弱。该行将于11月19日发布利率决定。(完)

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