南非汇市：兰特兑美元走低，因商品价格下跌

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透约翰内斯堡11月13日 - 南非兰特兑美元周五走弱，对商品价格下跌作出反应。供应过剩和全球经济增长放缓的忧虑拖累商品价格跌至多年低位。
跟随新兴市场货币疲弱的走势，兰特兑美元触及14.4290兰特的纪录低位，此前发布的弱于预期的美国零售销售数据没能改变美元的升势。1536 GMT，兰特兑美元 跌0.66%，报14.41兰特。
美国零售销售增幅低于路透调查的经济学家的预估，但没有改变美国联邦储备理事会(FED/美联储)将于12月升息的预期，将美元兑其他主要货币推高。
路透调查的经济学家认为，南非储备银行(SARB)不应该在美国之前升息，因经济增长疲弱。该行将于11月19日发布利率决定。(完)
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全部现汇报价 (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。