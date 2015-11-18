南非汇市：兰特兑美元上涨，投资者在周四央行决定利率之前持观望立场

路透约翰内斯堡11月18日 - 南非兰特兑美元周三上涨，因美元兑其他主要货币普遍走软，当地交易商在周四央行决定利率之前持观望立场。

南非10月通胀率为4.7%，9月零售销售下滑2.7%，但数据基本没有对兰特产生影响。

交易商和分析师称，数据不会改变南非储备银行将在周四的会议上维持利率不变的预期，因数据表明通胀压力上升和经济增长疲弱。