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市场报道 | 2015年 11月 19日 星期四 01:06 BJT

南非汇市：兰特兑美元上涨，投资者在周四央行决定利率之前持观望立场

路透约翰内斯堡11月18日 - 南非兰特兑美元周三上涨，因美元兑其他主要货币普遍走软，当地交易商在周四央行决定利率之前持观望立场。

1529 GMT，兰特兑美元 报14.2010兰特，较周二纽约尾盘收位上涨0.5%。

南非10月通胀率为4.7%，9月零售销售下滑2.7%，但数据基本没有对兰特产生影响。

交易商和分析师称，数据不会改变南非储备银行将在周四的会议上维持利率不变的预期，因数据表明通胀压力上升和经济增长疲弱。

美元兑主要货币走软也提振了兰特，投资者等待稍晚发布的美国联邦储备理事会(FED/美联储)最新会议记录。(完)

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全部现汇报价 (编译 刘静；审校 利棣儿)

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