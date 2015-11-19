南非汇市：兰特上涨，此前央行上调回购利率

路透约翰内斯堡11月19日 - 南非兰特兑美元周四升至两周高位，此前南非央行提高基准回购利率。

1548GMT，兰特兑美元 报14.0020兰特，较周三收盘上涨1.16%，盘中低见14.2155兰特。

南非央行将指标利率提高25个基点，至6.25%，以遏制进一步的通货膨胀风险。

“对兰特相对有利的一个因素是南非储备银行是新兴市场国家中更有前瞻性的央行之一，它在美国联邦储备理事会(FED/美联储)之前开始了政策收紧周期，”汇丰银行高级货币策略师Dominic Bunning称。

“相比央行行动落后的国家的货币，这可能给兰特一些喘息机会，”他称。(完)

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