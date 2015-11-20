南非汇市：兰特上涨，仍受到央行上调回购利率提振

标题新闻：美国财长被提名人努钦称除非美俄达成协议，否则将实施所有对俄罗斯的制裁
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透约翰内斯堡11月20日 - 南非兰特兑美元周五在两周高位附近交易，仍然受助于前一交易日南非央行意外提高基准回购利率以限制通胀压力。
1550 GMT，兰特兑美元 报13.9300兰特，较周四收盘上涨0.7%，盘中一度升至13.8900兰特的11月6日以来最高位。
南非央行周四将指标利率上调25个基点，至6.25%，并警告称，如果不采取行动应对通胀风险，可能会令该国本已疲弱的经济增长进一步下滑。
交易商和分析师认为，如果美国联邦储备理事会(FED/美联储)如普遍预期那样在12月升息，兰特将再次承压。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价 (编译 刘静；审校 母红)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透伦敦1月19日 - 英国公债收益率周四触及一个月高位，受美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示将进一步加息及美国经济数据强劲带动。
路透伦敦1月19日 - 欧元区公债收益率周四从一个月高位回落，此前欧洲央行(ECB)称基础通胀还没有显现令人信服的上行迹象，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示联储将逐步升息，凸显欧洲央行和美联储政策前景背道而驰。