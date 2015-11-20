南非汇市：兰特上涨，仍受到央行上调回购利率提振

路透约翰内斯堡11月20日 - 南非兰特兑美元周五在两周高位附近交易，仍然受助于前一交易日南非央行意外提高基准回购利率以限制通胀压力。

1550 GMT，兰特兑美元 报13.9300兰特，较周四收盘上涨0.7%，盘中一度升至13.8900兰特的11月6日以来最高位。

南非央行周四将指标利率上调25个基点，至6.25%，并警告称，如果不采取行动应对通胀风险，可能会令该国本已疲弱的经济增长进一步下滑。

交易商和分析师认为，如果美国联邦储备理事会(FED/美联储)如普遍预期那样在12月升息，兰特将再次承压。(完)

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