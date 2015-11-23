南非汇市：兰特兑美元走软，因担忧美国将在12月升息

标题新闻：本周美国30年期房贷固定利率连跌第三周至4.09%，为12月初以来最低水平－房贷美
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路透约翰内斯堡11月23日 - 南非兰特兑美元周一结束五日连涨走低，因美元受美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能在12月升息，及其给新兴市场带来负面影响的预期提振走强。
1621 GMT，兰特兑美元 跌1%，报14.0940兰特，因美元走强，逼近七个月高位。
“市场将徘徊在目前的区间附近，尤其是在美国下周五公布非农就业报告，以及惠誉和标普对南非的评级报告出炉前，”一位交易商称。
南非第三季经济成长数据将在周二公布，预计将显示，不会出现连续第二季萎缩，但可能证实经济活动疲弱不振，这将进一步打压兰特。(完)
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