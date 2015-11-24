南非汇市：兰特兑美元反弹，因经济在第三季恢复成长

路透约翰内斯堡11月24日 - 南非兰特兑美元周二上扬，之前公布的数据显示，该国经济第三季恢复成长，兰特在跌至一周低位附近后缩减跌幅。

1530 GMT，兰特兑美元 上扬0.6%，报13.9975兰特。兰特兑美元稍早走软，因土耳其战斗机在接近叙利亚边境上空击落一架俄罗斯战机的报道发布后，投资者寻求避险。

南非统计局公布的数据显示，第三季国内生产总值(GDP)增长0.7%，第二季为萎缩1.3%。

尽管GDP数据不及增长1.1%的市场预期，但扶助兰特收复前一日的失地。不过，分析师预计兰特的反弹势头短暂。

“南非成长乏力且前景黯淡，可能让评级机构忧心忡忡，尤其是，如果疲弱的经济表现给税收和财政状况持续施压，”汇丰银行经济学家David Faulkner说。