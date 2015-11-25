南非汇市：兰特兑美元下跌，因美国升息预期进一步增强

中国外汇：银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计--外管局
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透约翰内斯堡11月25日 - 南非兰特兑美元周三下跌，因美元在强劲数据推动下走强，数据巩固了美国联邦储备理事会(FED/美联储)在下月升息的预期。
1550 GMT，兰特兑美元 下跌0.8%，报14.1500兰特，跌至一周低位，因强劲的美国数据将美元推至八个月高位，令兰特的短暂上涨走势停滞。
“兰特兑美元的走势受到美国数据的影响，今天没什么消息能够削弱这样一个事实，就是市场正消化美联储很有可能将在三周后升息，”ETM Analytics经济学家Ricardo Da Camara称。
美国10月制造业产出超过预期，企业投资计划也增加，扶助美元上涨近0.5%。
分析师称，本周稍晚将发布的南非数据可能增加兰特的压力，将于周四发布的11月生产者物价指数预计将显示价格上涨。(完)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
消息人士表示，新债发行数量估计为35.6万亿(兆)日圆(3,094亿美元)，即将到来的财政年度计画发行量为34.4万亿日圆；消息人士要求匿名，因估计数字尚未定案。
路透北京1月20日 - 中国国务院周五发布意见称，将加快制度创新，营造包容支持创业创新和推动传统产业提质增效的制度环境。其中包括优化金融支持体系，调整完善创业投资法规政策，激励引导创投机构加大对新创办企业的投入比重；建立健全知识产权质押登记公示系统，研究设立国家级无形资产转让交易平台。