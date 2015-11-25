南非汇市：兰特兑美元下跌，因美国升息预期进一步增强

路透约翰内斯堡11月25日 - 南非兰特兑美元周三下跌，因美元在强劲数据推动下走强，数据巩固了美国联邦储备理事会(FED/美联储)在下月升息的预期。

1550 GMT，兰特兑美元 下跌0.8%，报14.1500兰特，跌至一周低位，因强劲的美国数据将美元推至八个月高位，令兰特的短暂上涨走势停滞。

“兰特兑美元的走势受到美国数据的影响，今天没什么消息能够削弱这样一个事实，就是市场正消化美联储很有可能将在三周后升息，”ETM Analytics经济学家Ricardo Da Camara称。

美国10月制造业产出超过预期，企业投资计划也增加，扶助美元上涨近0.5%。