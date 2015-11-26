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债券 | 2015年 11月 27日 星期五 01:29 BJT

南非汇市：兰特兑美元下跌，因投资者为美国下月升息作准备

路透约翰内斯堡11月26日 - 南非兰特兑美元周四下跌，在25个新兴市场货币中表现第二弱，因投资者为美国下月升息作准备。

1534 GMT，兰特兑美元 下跌0.9%，报14.2750兰特，盘中一度跌1%至14.29兰特。

兰特表现弱于大部分新兴市场货币，仅好于土耳其里拉 。因为南非长期以来的预算和经常账赤字，使兰特很容易受到一波波新兴市场货币卖盘打击。

交易商称，因美国周四为感恩节假日，汇市交投清淡，波幅因此被放大。(完)

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