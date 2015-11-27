南非汇市：兰特兑美元走软，因美国升息前景提振美元

路透约翰内斯堡11月27日 - 南非兰特兑美元周五触及近两周最低，且分析师预计，如果美国升息几率提高，或如果评级机构对南非信用评级的评估结果为负面，兰特下周可能会进一步走低。

兰特兑美元 盘中触及11月中以来最低14.3960兰特，1506 GMT，回落0.23%，报14.3240兰特。

分析师称，兰特稍早从14.4000反弹，因部分市场人士在月底前对美元多头头进行获利了结。下周五公布的美国非农就业报告可能给美元下一个大的提振，因该数据可能增强美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息几率。

“我们预计在下周五美国非农就业报告出炉前，市场人士可能暂时不会将美元兑兰特推升至纪录新高，该数据将会最终夯实美联储下月升息的决定，美元兑兰特可能升穿14.5000兰特，”IGM的分析师Christopher Shiells说。

“另外，标普周五将南非的BBB-评级展望下调至负面，或者惠誉将该国评级下调至BBB-的可能性，也使兰特/美元面临下行风险，”Shiells补充说。(完)