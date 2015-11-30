版本:
中国
债券 | 2015年 12月 1日 星期二 01:54 BJT

南非汇市：兰特兑美元跌至历史低位，受国内数据和央行低迷的评估拖累

路透约翰内斯堡11月30日 - 南非兰特兑美元周一跌穿一系列纪录低位，主要受累于南非贸易逆差扩大和南非央行低迷的评估。

南非兰特急跌，此前南非税务部门报告，10月贸易逆差大于预期；南非央行称，兰特走软是造成通胀的一个主要因素，也是消费者物价指数(CPI)预期面临的一个主要风险。这也重压兰特。

1652 GMT，兰特兑美元报14.4850兰特，较周五收盘跌0.57%。

“还没有迹象表明，兰特走软对刺激国内出口起到了预期的效果，”法国巴黎银行(BNP Paribas)南非策略师Jeffrey Schultz称。 　　　　

“国内需求前景低迷能够帮助限制南非中期进口增长，尽管兰特看似可能会维持在历史低位，”Schultz称。(完)

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐