南非汇市：兰特兑美元跌至历史低位，受国内数据和央行低迷的评估拖累

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中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
路透约翰内斯堡11月30日 - 南非兰特兑美元周一跌穿一系列纪录低位，主要受累于南非贸易逆差扩大和南非央行低迷的评估。
南非兰特急跌，此前南非税务部门报告，10月贸易逆差大于预期；南非央行称，兰特走软是造成通胀的一个主要因素，也是消费者物价指数(CPI)预期面临的一个主要风险。这也重压兰特。
1652 GMT，兰特兑美元报14.4850兰特，较周五收盘跌0.57%。
“还没有迹象表明，兰特走软对刺激国内出口起到了预期的效果，”法国巴黎银行(BNP Paribas)南非策略师Jeffrey Schultz称。
“国内需求前景低迷能够帮助限制南非中期进口增长，尽管兰特看似可能会维持在历史低位，”Schultz称。(完)
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
1、以下为中国人民银行2017年第一季度所进行的各期逆回购操作金额和利率(亿元人民币) ： 操作 七天 14天 28天 当日逆回 当日逆回 购 购 日期 规模 利率 规模 利率 规模 利率 操作总量 余额 1月20日 -- -- 500 2.40% 600 2.55% 1,100 19,500 1月19日 1,000 2.25% -- -- 1,500 2.55% 2,500 18,550 1月18日 2,000 2.25% -- -- 2,600 2.55% 4,600 16,650 1月17日 1,000 2.25%
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国数字地图内容及地理位置服务提供商四维图新寻求1亿美元三年期贷款，为一宗海外并购提供资金。