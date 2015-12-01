南非汇市：兰特兑美元触及纪录新低，因担心南非评级被下调

路透约翰内斯堡12月1日 - 兰特兑美元周二一度触及纪录低位，尽管美元普跌，交易商称，受累于周五南非信用评级评估结果出炉前的紧张情绪。南非评级可能被下调。

兰特兑美元 盘中一度触及14.4950兰特，根据汤森路透数据，为纪录低位，1442 GMT，兰特反弹至14.4570，接近周一收盘水准。

“我们在观望，看评级机构会采取怎样的行动。南非的评级会被下调至垃圾级吗？这是重压兰特的原因所在，”Bidvest Bank的首席交易员Ion de Vleeschauwer说。

周五，惠誉可能下调南非的评级。目前评级为BBB，展望为负面。