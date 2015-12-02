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债券 | 2015年 12月 3日 星期四 00:29 BJT

南非汇市：兰特兑美元小涨，尽管美国数据强劲和美联储官员发表鹰派讲话

路透约翰内斯堡12月2日 - 兰特兑美元周三小幅上涨，尽管美元兑其他货币今日反弹。

兰特兑美元小涨，美国好于预期的数据和美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员的鹰派讲话都没能改变市场人气。

1500 GMT，兰特兑美元 报14.3875兰特，较周二收盘上涨0.34%。兰特前一交易日曾触及14.4950兰特的纪录低位。

“兰特今日的小幅上涨可能是短暂的，兰特兑美元下跌的风险偏上档，所以兰特可能进一步走贬，”ETM　Analytics市场分析师Jana van Deventer称。(完)

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