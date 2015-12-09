南非汇市：兰特兑美元反弹，因通胀和零售销售数据强于预期

《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
路透约翰内斯堡12月9日 - 兰特兑美元周三走强，进一步从纪录低点反弹，因通胀和零售销售数据强于预期，扶助兰特兑走软的美元反弹。
1600GMT，兰特兑美元 报14.5320兰特，升0.48%，从昨日触及的14.7000历史低点回升。
1545 GMT，美元指数 跌0.72%，因油市跌势暂歇，商品相关资产走强。
南非10月零售销售按年增长3.3%，优于预期，而11月通胀同比升4.8%，不过按月小跌了0.1%。
尽管略显强劲的数据扶助兰特兑美元收复部分失地，但分析师预计，反弹将为短暂，因几乎肯定美联储将在下周升息。(完)
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
1、以下为中国人民银行2017年第一季度所进行的各期逆回购操作金额和利率(亿元人民币) ： 操作 七天 14天 28天 当日逆回 当日逆回 购 购 日期 规模 利率 规模 利率 规模 利率 操作总量 余额 1月20日 -- -- 500 2.40% 600 2.55% 1,100 19,500 1月19日 1,000 2.25% -- -- 1,500 2.55% 2,500 18,550 1月18日 2,000 2.25% -- -- 2,600 2.55% 4,600 16,650 1月17日 1,000 2.25%
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国数字地图内容及地理位置服务提供商四维图新寻求1亿美元三年期贷款，为一宗海外并购提供资金。