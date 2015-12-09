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债券 | 2015年 12月 10日 星期四 00:39 BJT

南非汇市：兰特兑美元反弹，因通胀和零售销售数据强于预期

路透约翰内斯堡12月9日 - 兰特兑美元周三走强，进一步从纪录低点反弹，因通胀和零售销售数据强于预期，扶助兰特兑走软的美元反弹。

1600GMT，兰特兑美元 报14.5320兰特，升0.48%，从昨日触及的14.7000历史低点回升。

1545 GMT，美元指数 跌0.72%，因油市跌势暂歇，商品相关资产走强。

南非10月零售销售按年增长3.3%，优于预期，而11月通胀同比升4.8%，不过按月小跌了0.1%。

尽管略显强劲的数据扶助兰特兑美元收复部分失地，但分析师预计，反弹将为短暂，因几乎肯定美联储将在下周升息。(完)

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