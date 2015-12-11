版本:
中国
债券 | 2015年 12月 12日 星期六 00:07 BJT

南非汇市：兰特兑美元触及纪录低位，之前财长内内被撤换

路透约翰内斯堡12月11日 - 兰特周五走软至纪录低位，在本周稍早南非财长换人后重挫逾3%。

南非总统祖玛周三晚间撤换财长内内，以一不太知名的议员取而代之，引发投资者担忧在困境中挣扎的南非经济。目前南非的投资级评等面临被下调的风险。

1515 GMT，兰特兑美元 重挫2.49%，报15.8600兰特，在短暂反弹后再度跌向16.00兰特的关键心理位。

南非央行告诉路透，将按计划在1月举行货币政策委员会会议。

分析师之前臆测，央行可能提前举行会议，以上调利率保护兰特。

评级机构惠誉上周五下调南非评级，使该国评级距离垃圾级仅一个级距，惠誉周四表示，撤换内内“引发的负面问题超过了正面影响。”(完)

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐