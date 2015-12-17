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债券 | 2015年 12月 18日 星期五 00:08 BJT

南非汇市：兰特兑美元走软，因美国升息提振美元

路透约翰内斯堡12月17日 - 南非兰特兑美元周四走软，因美国周三近10年来首次升息，提振美元兑一篮子主要货币升至两周高位。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦昨日表示，未来收紧政策的步伐将是渐进的，且取决于通胀的表现，这缓解了美联储升息后市场的不安。

1531 GMT，兰特兑美元 急跌2.04%，报15.2395兰特。

尽管美联储升息25个基点在市场的预料之中，但兰特仍然走软，受累于穆迪周二将南非的评级展望从稳定下调至负面。(完)
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