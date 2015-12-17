南非汇市：兰特兑美元走软，因美国升息提振美元

标题新闻：俄罗斯4月核心通胀从上月4.5%降至纪录低位4.1%，总体通胀从4.3%降至4.1%-俄统计局
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路透约翰内斯堡12月17日 - 南非兰特兑美元周四走软，因美国周三近10年来首次升息，提振美元兑一篮子主要货币升至两周高位。
美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦昨日表示，未来收紧政策的步伐将是渐进的，且取决于通胀的表现，这缓解了美联储升息后市场的不安。
1531 GMT，兰特兑美元 急跌2.04%，报15.2395兰特。
尽管美联储升息25个基点在市场的预料之中，但兰特仍然走软，受累于穆迪周二将南非的评级展望从稳定下调至负面。(完)
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路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，地方各类交易场所的问题仍然很大，风险较为突出，形势不容乐观。通过半年时间集中整治规范，基本解决地方各类交易场所存在的违法违规问题和风险隐患。