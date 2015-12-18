南非汇市：兰特兑美元上涨，从美联储升息引发的跌势中反弹

路透约翰内斯堡12月18日 - 南非兰特兑美元周五上涨，部分收复了美国升息后的大量失地。

1531 GMT，兰特兑美元 大涨1.4%，报15.0200兰特。美元也回吐了部分美联储升息后的升幅，美元指数 下挫逾0.33%。

美元的走势也反映出市场担心强势美元不仅影响美国经济，而且对新兴经济体冲击更大。

“在清淡的市况中，美元走势未来几周将主导兰特的方向，”NKC African Economics分析师Bart Stemme表示。