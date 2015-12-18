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债券 | 2015年 12月 19日 星期六 00:46 BJT

南非汇市：兰特兑美元上涨，从美联储升息引发的跌势中反弹

路透约翰内斯堡12月18日 - 南非兰特兑美元周五上涨，部分收复了美国升息后的大量失地。

1531 GMT，兰特兑美元 大涨1.4%，报15.0200兰特。美元也回吐了部分美联储升息后的升幅，美元指数 下挫逾0.33%。

美元的走势也反映出市场担心强势美元不仅影响美国经济，而且对新兴经济体冲击更大。

“在清淡的市况中，美元走势未来几周将主导兰特的方向，”NKC African Economics分析师Bart Stemme表示。

不过，分析师表示，兰特反弹可能稍纵即逝，因假日期间市况将令兰特更易受到该国经济基本面疲弱和美元预计将走强的影响。(完)

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