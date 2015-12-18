南非汇市：兰特兑美元上涨，从美联储升息引发的跌势中反弹

新闻稿：中国2016年规模以上工业增加值同比增6%，12月亦为6%--国家统计局
2016年12月份，规模以上工业增加值同比实际增长6.0%（下同，增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），较11月份回落0.2个百分点。从环比看，12月份，规模以上工业增加值比上月增长0.46%。2016年全年，规模以上工业增加值比上年增长6.0%。
路透约翰内斯堡12月18日 - 南非兰特兑美元周五上涨，部分收复了美国升息后的大量失地。
1531 GMT，兰特兑美元 大涨1.4%，报15.0200兰特。美元也回吐了部分美联储升息后的升幅，美元指数 下挫逾0.33%。
美元的走势也反映出市场担心强势美元不仅影响美国经济，而且对新兴经济体冲击更大。
“在清淡的市况中，美元走势未来几周将主导兰特的方向，”NKC African Economics分析师Bart Stemme表示。
不过，分析师表示，兰特反弹可能稍纵即逝，因假日期间市况将令兰特更易受到该国经济基本面疲弱和美元预计将走强的影响。(完)
2016年12月份，规模以上工业增加值同比实际增长6.0%（下同，增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），较11月份回落0.2个百分点。从环比看，12月份，规模以上工业增加值比上月增长0.46%。2016年全年，规模以上工业增加值比上年增长6.0%。
路透北京1月20日 - 以下为中国2016年12月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2016年 2015年 （除注明外，均为同比%） 12月实际 12月预估中 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12月 值 值 居民消费价格指数(CPI) 2.1 2.3 2.3 2.
“相比其它币种来说，我回答了更多有关澳元过去24小时中为何表现坚韧的问题，”OANDA Australia and Asia Pacific的资深外汇交易员Stephen Innes说。