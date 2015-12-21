南非汇市：兰特兑美元巩固升势，假日来临市场交投清淡

路透约翰内斯堡12月21日 - 南非兰特兑美元周一走坚，假日来临市场交投清淡，延续上周财长更迭事件尘埃落定，市场恢复平静后录得的温和涨幅。

1500 GMT，兰特兑美元 涨0.4%，报15.0300兰特，距离15兰特水准不远。

“如果政府不再有令市场意外的行动，兰特应该在年底触底，在当前水准上下波动的幅度有限,”Investec首席经济学家Annabel Bishop。

兰特在12月11日跌至历史最低水准16.0485兰特，因投资者在内内被意外解除财长职务后出脱南非资产，在戈尔丹(Pravin Gordhan)出任财长后兰特反弹。(完)