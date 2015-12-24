版本:
中国
债券 | 2015年 12月 24日 星期四 22:40 BJT

南非汇市：兰特兑美元微升，因美元升势暂歇

路透约翰内斯堡12月24日 - 南非兰特兑美元周四微升，美国联邦储备理事会(FED/美联储)明年将继续升息迹象引发的美元升势暂歇。

1200 GMT，兰特兑美元 涨0.08%，报15.1975兰特。

市场交投清淡，南非股市今日也因圣诞节假期提前收盘。(完)

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐