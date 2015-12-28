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债券 | 2015年 12月 29日 星期二 00:10 BJT

南非汇市：兰特兑美元跌近1%，料全年下跌近25%

路透约翰内斯堡12月28日 - 南非兰特兑美元周一跌近1%，至15.2875兰特。

兰特兑美元今年全年累积跌幅将接近25%，因南非经济基本面恶化，本月南非财长被意外撤换及全球需求下滑更加速了兰特的下跌。(完)

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