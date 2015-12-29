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债券 | 2015年 12月 30日 星期三 00:32 BJT

南非汇市：兰特兑美元上涨，因风险意愿再现

路透约翰内斯堡12月29日 - 南非兰特兑美元周二在清淡交投中微涨，脱离两周低位，因最近一轮全球风险意愿厌恶情绪有所减弱。

1530　GMT, 兰特兑美元 涨0.2%，报15.2820兰特，从前一日触及的低位15.42兰特反弹，因随着全球油价在11年低位附近回稳，风险意愿再现。

市场焦点重新回到南非国内数据上，该国财政部将于周三发布贸易数据。

预计南非11月贸易逆差将缩小至37亿兰特。10月南非贸易逆差达到214亿兰特，该数据令市场感到意外，将兰特推至纪录低位。(完)

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