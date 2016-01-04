南非汇市：兰特兑美元大跌逾1%，因预计国内基本面疲弱状况将持续

路透基点：中国正通三年期贷款规模提高至4.09亿美元--TRLPC
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，香港上市的中国正通汽车服务控股有限公司将其三年期可转让定期贷款规模从3亿美元提高至4.09亿美元。
路透约翰内斯堡1月4日 - 南非兰特兑美元周一大跌逾1%，因国内基本面疲弱，且预计这种状况将持续下去。
“12月大幅动荡后，兰特未来数周将处于不利低位，”NKC African Economics经济学家Bart Stemmet称。
兰特兑美元 下跌1.09%，报15.6285兰特，12月31日收盘时报15.4600兰特。
市场流动性不足拖累兰特表现，因市场人士在新年开始之际交易热情仍然不高。(完)
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，香港上市的中国正通汽车服务控股有限公司将其三年期可转让定期贷款规模从3亿美元提高至4.09亿美元。
“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。