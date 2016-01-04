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债券 | 2016年 1月 5日 星期二 00:40 BJT

南非汇市：兰特兑美元大跌逾1%，因预计国内基本面疲弱状况将持续

路透约翰内斯堡1月4日 - 南非兰特兑美元周一大跌逾1%，因国内基本面疲弱，且预计这种状况将持续下去。

“12月大幅动荡后，兰特未来数周将处于不利低位，”NKC African Economics经济学家Bart Stemmet称。

兰特兑美元 下跌1.09%，报15.6285兰特，12月31日收盘时报15.4600兰特。

市场流动性不足拖累兰特表现，因市场人士在新年开始之际交易热情仍然不高。(完)

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