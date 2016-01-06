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债券 | 2016年 1月 7日 星期四 00:31 BJT

南非汇市：兰特兑美元跌逾1%，因风险意愿减弱

路透约翰内斯堡1月6日 - 南非兰特兑美元周三下跌逾1%，触及三周多来最低水平，因美元在强劲就业数据带动下扩大稍早的涨幅。

中国人民币贬值对兰特增加了压力，中国央行将人民币汇率每日指导价设定在逾四年半最低水平，引发了离岸人民币抛售，离岸人民币汇率跌至2010年开始交易以来的最低水平。

“人们仅仅是感到紧张，寻求避险，在这样的情况下，兰特这样的高风险资产被抛售，”ETM　Analytics市场分析师Ricardo Da Camara称。

1519 GMT，兰特下跌1.15%，报15.8120兰特，周二收盘报15.6325兰特。(完)

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