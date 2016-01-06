南非汇市：兰特兑美元跌逾1%，因风险意愿减弱

日本财政：财务省预期2018/19年度新债发行将创八年来首见增长--消息
消息人士表示，新债发行数量估计为35.6万亿(兆)日圆(3,094亿美元)，即将到来的财政年度计画发行量为34.4万亿日圆；消息人士要求匿名，因估计数字尚未定案。
路透约翰内斯堡1月6日 - 南非兰特兑美元周三下跌逾1%，触及三周多来最低水平，因美元在强劲就业数据带动下扩大稍早的涨幅。
中国人民币贬值对兰特增加了压力，中国央行将人民币汇率每日指导价设定在逾四年半最低水平，引发了离岸人民币抛售，离岸人民币汇率跌至2010年开始交易以来的最低水平。
“人们仅仅是感到紧张，寻求避险，在这样的情况下，兰特这样的高风险资产被抛售，”ETM Analytics市场分析师Ricardo Da Camara称。
1519 GMT，兰特下跌1.15%，报15.8120兰特，周二收盘报15.6325兰特。(完)
消息人士表示，新债发行数量估计为35.6万亿(兆)日圆(3,094亿美元)，即将到来的财政年度计画发行量为34.4万亿日圆；消息人士要求匿名，因估计数字尚未定案。
路透北京1月20日 - 中国国务院周五发布意见称，将加快制度创新，营造包容支持创业创新和推动传统产业提质增效的制度环境。其中包括优化金融支持体系，调整完善创业投资法规政策，激励引导创投机构加大对新创办企业的投入比重；建立健全知识产权质押登记公示系统，研究设立国家级无形资产转让交易平台。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。