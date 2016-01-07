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债券 | 2016年 1月 8日 星期五 00:57 BJT

南非汇市：兰特兑美元触及历史低位，因中国忧虑引发新兴市场卖盘

路透约翰内斯堡1月7日 - 南非兰特兑美元周四跌至历史低位，尽管美元也普遍走软，但对中国经济的忧虑引发了新兴市场的卖盘。

兰特的下跌主要是跟随新兴市场普跌走势，因中国加速令人民币贬值，加剧了对中国这个全球第二大经济体的忧虑。

南非疲弱的经济基本面状况也重压兰特，数据显示，企业信心状况继续下滑。南非是非洲的最大经济体。

“在市场对商品货币恢复信心之前...兰特可能仍会下跌，”NKC African Economics分析师Bart　Stemmet称。

1516　GMT, 兰特兑美元 下跌0.76%，报15.9735兰特，脱离盘中低点16.2015兰特，因在美国发布上周初请失业金数据后，美元守住稍早的跌幅。(完)

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