版本:
中国
债券 | 2016年 1月 9日 星期六 00:44 BJT

南非汇市：兰特兑美元创新低，因美国就业数据强劲

路透1月8日约翰内斯堡 - 南非兰特兑美元周五创新低，因好于预期的美国就业数据发布后，投资者再次关注美国联邦储备理事会(FED/美联储)增加升息次数的可能性。

美国就业数据发布前，兰特兑美元上涨逾0.5%，因中国市场持稳，重燃了投资者对风险资产的买兴。

但数据发布后兰特涨势消失殆尽，兰特录得最差新年第一周开局表现。

强于预期的美国就业数据发布后，美元指数 攀升，最新上涨0.5%，报99.792。

“兰特被严重低估，我们知道这个情况，”Nedbank Private Wealth资深资产组合经理Graham　Ledbitter称。

1526 GMT, 兰特 兑美元下跌0.53%，报16.1700兰特，盘中触及16.2150兰特的历史最低。(完)

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐