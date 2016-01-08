南非汇市：兰特兑美元创新低，因美国就业数据强劲

标题新闻：国际基金经理人索罗斯称中国在转变经济成长模式上并不成功，未来两年可能也不行
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路透1月8日约翰内斯堡 - 南非兰特兑美元周五创新低，因好于预期的美国就业数据发布后，投资者再次关注美国联邦储备理事会(FED/美联储)增加升息次数的可能性。
美国就业数据发布前，兰特兑美元上涨逾0.5%，因中国市场持稳，重燃了投资者对风险资产的买兴。
但数据发布后兰特涨势消失殆尽，兰特录得最差新年第一周开局表现。
强于预期的美国就业数据发布后，美元指数 攀升，最新上涨0.5%，报99.792。
“兰特被严重低估，我们知道这个情况，”Nedbank Private Wealth资深资产组合经理Graham Ledbitter称。
1526 GMT, 兰特 兑美元下跌0.53%，报16.1700兰特，盘中触及16.2150兰特的历史最低。(完)
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路透伦敦1月19日 - 英国公债收益率周四触及一个月高位，受美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示将进一步加息及美国经济数据强劲带动。