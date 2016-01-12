南非汇市：兰特兑美元大涨逾2%，昨日大跌后出现技术性修正

路透1月12日约翰内斯堡 - 南非兰特兑美元周二结束了六连跌，从本周早些时候受到中国经济体质担忧引发的大幅下挫中反弹。

1450 GMT, 兰特 较周一收盘上涨2.02%，报16.46兰特。

兰特周一在亚洲交易时段跌至纪录低位的17.9950兰特，受挫于中国希望通过人民币贬值来提高出口竞争力的担忧。

“兰特出现了一些技术性修正，”Bidvest Bank首席交易员Ion de Vleeschauwer称，“类似这样的修正是预料之中的，因为缺少流动性。”