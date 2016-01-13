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债券 | 2016年 1月 14日 星期四 00:16 BJT

南非汇市：兰特兑美元反弹逾1%，受好于预期的中国贸易数据提振

路透1月13日约翰内斯堡 - 南非兰特兑美元周三反弹逾1%，因在中国发布好于预期的贸易数据后，风险敏感货币反弹。

交易员称，在2016年开局极度动荡后，本地市场仍脆弱，主要受累于对南非和中国经济的担忧。南非正遭遇严重干旱，且财政政策不稳。

1501 GMT，兰特 升1.74%，报16.38兰特，盘中高见16.3575兰特。

兰特走势与前夜亚洲股市走势一致，亚股周三录得今年以来的首次真正上涨，此前中国发布的贸易数据好于预期，为全球经济带来一丝难得的曙光。 (完)

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