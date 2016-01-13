南非汇市：兰特兑美元反弹逾1%，受好于预期的中国贸易数据提振

标题新闻：美国财长被提名人努钦称除非美俄达成协议，否则将实施所有对俄罗斯的制裁
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路透1月13日约翰内斯堡 - 南非兰特兑美元周三反弹逾1%，因在中国发布好于预期的贸易数据后，风险敏感货币反弹。
交易员称，在2016年开局极度动荡后，本地市场仍脆弱，主要受累于对南非和中国经济的担忧。南非正遭遇严重干旱，且财政政策不稳。
1501 GMT，兰特 升1.74%，报16.38兰特，盘中高见16.3575兰特。
兰特走势与前夜亚洲股市走势一致，亚股周三录得今年以来的首次真正上涨，此前中国发布的贸易数据好于预期，为全球经济带来一丝难得的曙光。 (完)
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路透伦敦1月19日 - 英国公债收益率周四触及一个月高位，受美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示将进一步加息及美国经济数据强劲带动。
路透伦敦1月19日 - 欧元区公债收益率周四从一个月高位回落，此前欧洲央行(ECB)称基础通胀还没有显现令人信服的上行迹象，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示联储将逐步升息，凸显欧洲央行和美联储政策前景背道而驰。