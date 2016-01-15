南非汇市：兰特兑美元重挫逾2%，因全球市场大跌

标题新闻：瑞士央行总裁乔丹称在欧洲利率持续偏低的环境下，瑞士将继续执行负利率政策
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路透1月15日约翰内斯堡 - 南非兰特兑美元周五跌逾2%，为新兴市场货币篮子中表现最弱的货币之一，反映出投资者对全球和南非经济前景的担忧。
兰特 触及16.8410兰特的盘中低位，较周四收盘跌逾2.3%，市场担心未来几天再次下探周一触及的17.9950兰特的历史低位。
因油价大幅下挫，及对中国经济前景的担忧激发了避险情绪，全球市场普跌，拖累今日兰特大跌。
“兰特目前处于弱势，因担心中国经济前景，以及南非主权信用评等被下调的风险增加，”First National Bank在一份市场公告中称。
“2016年可能是南非自金融危机以来最困难的一年，”报告称。(完)
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路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
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