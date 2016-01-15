南非汇市：兰特兑美元重挫逾2%，因全球市场大跌

路透1月15日约翰内斯堡 - 南非兰特兑美元周五跌逾2%，为新兴市场货币篮子中表现最弱的货币之一，反映出投资者对全球和南非经济前景的担忧。

兰特 触及16.8410兰特的盘中低位，较周四收盘跌逾2.3%，市场担心未来几天再次下探周一触及的17.9950兰特的历史低位。

因油价大幅下挫，及对中国经济前景的担忧激发了避险情绪，全球市场普跌，拖累今日兰特大跌。

“兰特目前处于弱势，因担心中国经济前景，以及南非主权信用评等被下调的风险增加，”First National Bank在一份市场公告中称。