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债券 | 2016年 1月 20日 星期三 00:45 BJT

南非汇市：兰特兑美元大涨，因中国经济放缓助燃祭出更多措施希望

路透约翰内斯堡1月19日 - 南非兰特兑美元周二大涨，一度上扬1.5%，此前数据显示中国经济成长放缓，助燃将祭出更多刺激措施的希望。

中国2015年经济增速正式降挡至“6时代”，创出25年来最低。展望2016年，去产能、去库存对投资和工业的重压依旧，新旧经济增长动力转换仍青黄不接，预计经济增速将再下一个台阶。

在1530 GMT，兰特兑美元 上涨0.55%，报16.7450兰特，盘中高见16.5750兰特。

ETM Analytics市场分析师Ricardo Da Camara表示，投资人担心中国经济体质，所以中国的刺激措施是所有人关注的关键风险题材。(完)

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