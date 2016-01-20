南非汇市：兰特兑美元下跌，受累于全球风险厌恶情绪

路透约翰内斯堡1月20日 - 南非兰特兑美元周三下跌，因油价续跌再次引发全球市场大跌，风险厌恶情绪和通胀数据打压了兰特。

全球供应过剩的担忧不断加重，将油价推低至2003年以来最低，打击了对风险资产的需求，推高了避险资产价格。

南非11月零售销售增幅大于预期，且12月消费者物价指数(CPI)加速上升，直指南非将可能在下周加息。

南非储备银行去年将指标借贷利率提高50个基点，一些分析师预计，南非央行将在1月28日会议上再次提升利率，因兰特大幅走低、乾旱导致食品价格上涨推高了通胀。