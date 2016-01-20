南非汇市：兰特兑美元下跌，受累于全球风险厌恶情绪

欧洲汇市：英镑兑走软的欧元触及10日高位，兑美元回稳
路透伦敦1月19日 - 英镑兑欧元周四触及10日高位，因欧洲央行总裁德拉吉发表谨慎的言论，英镑兑美元在之前几天因英国退欧问题经历了一番大起大落后今日回稳。
路透约翰内斯堡1月20日 - 南非兰特兑美元周三下跌，因油价续跌再次引发全球市场大跌，风险厌恶情绪和通胀数据打压了兰特。
全球供应过剩的担忧不断加重，将油价推低至2003年以来最低，打击了对风险资产的需求，推高了避险资产价格。
南非11月零售销售增幅大于预期，且12月消费者物价指数(CPI)加速上升，直指南非将可能在下周加息。
南非储备银行去年将指标借贷利率提高50个基点，一些分析师预计，南非央行将在1月28日会议上再次提升利率，因兰特大幅走低、乾旱导致食品价格上涨推高了通胀。
在1542 GMT，兰特兑美元 下跌0.45%，报16.8500兰特，回吐了前日的涨幅。 (完)
路透伦敦1月19日 - 英镑兑欧元周四触及10日高位，因欧洲央行总裁德拉吉发表谨慎的言论，英镑兑美元在之前几天因英国退欧问题经历了一番大起大落后今日回稳。
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路透伦敦1月19日 - 英国公债收益率周四触及一个月高位，受美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示将进一步加息及美国经济数据强劲带动。