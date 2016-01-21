南非汇市：兰特兑美元上涨，因全球市场人气回升

路透约翰内斯堡1月21日 - 南非兰特兑美元周四收复部分失地，受助于全球市场人气回升，但南非的低迷经济前景仍令兰特保持脆弱。

兰特 上涨逾1%至16.5700兰特的盘中高点，1545 GMT，报16.6000兰特，较周三纽约收盘高0.9%。

但兰特自今年初以来仍下跌逾7%，主要受累于对大宗商品消费国中国经济放缓带来的影响的担忧。

“考虑到这种沉重的利空气氛，决定作空美元/兰特是需要勇气的，”IGM分析师Christopher Shiells称。