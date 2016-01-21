南非汇市：兰特兑美元上涨，因全球市场人气回升

英国债市：英债收益率触及一个月高位，因叶伦暗示继续加息及美国数据强劲
路透伦敦1月19日 - 英国公债收益率周四触及一个月高位，受美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示将进一步加息及美国经济数据强劲带动。
路透约翰内斯堡1月21日 - 南非兰特兑美元周四收复部分失地，受助于全球市场人气回升，但南非的低迷经济前景仍令兰特保持脆弱。
兰特 上涨逾1%至16.5700兰特的盘中高点，1545 GMT，报16.6000兰特，较周三纽约收盘高0.9%。
但兰特自今年初以来仍下跌逾7%，主要受累于对大宗商品消费国中国经济放缓带来的影响的担忧。
“考虑到这种沉重的利空气氛，决定作空美元/兰特是需要勇气的，”IGM分析师Christopher Shiells称。
“至少我们预计2016年兰特没有多少反弹空间，但我们要等到2月发布预算后，才会将美元/兰特的上行目标扩大至17兰特以上。”他称。(完)
路透伦敦1月19日 - 英国公债收益率周四触及一个月高位，受美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示将进一步加息及美国经济数据强劲带动。
路透伦敦1月19日 - 欧元区公债收益率周四从一个月高位回落，此前欧洲央行(ECB)称基础通胀还没有显现令人信服的上行迹象，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示联储将逐步升息，凸显欧洲央行和美联储政策前景背道而驰。
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