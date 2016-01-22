南非汇市：兰特兑美元上涨，受益于风险意愿改善和逢低买盘

路透约翰内斯堡1月22日 - 南非兰特兑美元周五上涨，受益于风险意愿改善，因欧洲央行可能祭出进一步刺激举措，同时逢低买盘入场也提供了支撑。

“任何可能令全球经济疲弱步伐放缓的消息都被看成是积极的，受消息影响全球风险厌恶情绪减弱，从而给风险资产提供了喘息机会，”Investec首席分析师Annabel Bishop称。

逢低买盘也扶助带动兰特上涨，但投资者在下周的货币政策会议前仍保持谨慎。根据路透调查，预计南非央行会在下周会议上升息。