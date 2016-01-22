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市场报道 | 2016年 1月 23日 星期六 00:55 BJT

南非汇市：兰特兑美元上涨，受益于风险意愿改善和逢低买盘

路透约翰内斯堡1月22日 - 南非兰特兑美元周五上涨，受益于风险意愿改善，因欧洲央行可能祭出进一步刺激举措，同时逢低买盘入场也提供了支撑。

“任何可能令全球经济疲弱步伐放缓的消息都被看成是积极的，受消息影响全球风险厌恶情绪减弱，从而给风险资产提供了喘息机会，”Investec首席分析师Annabel Bishop称。

逢低买盘也扶助带动兰特上涨，但投资者在下周的货币政策会议前仍保持谨慎。根据路透调查，预计南非央行会在下周会议上升息。

1618　GMT,兰特兑美元较周四纽约时段收盘价16.5610兰特上涨0.59%，报16.4505兰特，盘中触及一周高位。(完)

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