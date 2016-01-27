南非汇市：兰特兑美元上涨，关注央行利率决定

标题新闻：日本政府文件显示贝莱德在东芝持股5.01%，有可能成为困境中的东芝最大股东
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路透约翰内斯堡1月27日 - 南非兰特兑美元周三在震荡交投中上涨，市场关注南非央行货币政策决定。投资人预计南非央行将升息，以抑制攀升的通胀。
1545 GMT，兰特兑美元 上涨0.24%，报16.3800兰特，跟随新兴市场货币升势，因押注美国联邦储备理事会(FED/美联储)在今日稍晚宣布货币政策决定时会采用谨慎基调。
越来越多的迹象显示中国经济疲弱，这令投资人对美联储今年可能只会升息一次的押注升温。
周四南非央行将宣布货币政策决定，市场预计会升息50个基点，至6.75%。
交易商和分析师表示，如果升息不到50个基点，兰特可能承压。(完)
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路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券 周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
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