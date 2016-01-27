南非汇市：兰特兑美元上涨，关注央行利率决定

路透约翰内斯堡1月27日 - 南非兰特兑美元周三在震荡交投中上涨，市场关注南非央行货币政策决定。投资人预计南非央行将升息，以抑制攀升的通胀。

1545 GMT，兰特兑美元 上涨0.24%，报16.3800兰特，跟随新兴市场货币升势，因押注美国联邦储备理事会(FED/美联储)在今日稍晚宣布货币政策决定时会采用谨慎基调。

越来越多的迹象显示中国经济疲弱，这令投资人对美联储今年可能只会升息一次的押注升温。