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债券 | 2016年 2月 5日 星期五 00:50 BJT

南非汇市：兰特兑美元大涨，因对美联储短期内升息的预期降温

路透约翰内斯堡2月4日 - 南非兰特兑美元周四大涨，因对美国联邦储备理事会(FED/美联储)近期升息的预期降温，拖累美元录得逾两个月最大单日跌幅。

美元兑一篮子主要货币下挫0.72% ，报96.602，为11月初来最低。

南非1月当地企业信心指标小幅上升，也对兰特有帮助。

1609 GMT，兰特兑美元 升0.67%，报15.8225兰特，日高为15.7500。

“但如果周五美国公布的就业数据有惊喜，我们预计兰特会回吐部分升幅，”巴克莱非洲汇市分析师Mike Keenan称。(完)

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