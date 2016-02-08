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债券 | 2016年 2月 9日 星期二 00:32 BJT

南非汇市：兰特兑美元下跌，因投资者抛售风险资产

路透约翰内斯堡2月8日 - 南非兰特兑美元周一下跌，延续了上周五的跌势，因投资者仍担心全球经济增长放缓而抛售风险资产。

周末发布的数据显示，中国1月外汇储备连续第三个月减少，降幅小于预期，但仍是纪录第二大降幅。数据没能安抚投资者。

1751　GMT，兰特兑美元 较上周五纽约收盘下跌0.65%，报16.1370兰特。

“尽管新兴市场状况普遍为避险所主导，但市场认为南非兰特相比其它新兴市场货币风险更大，”ETM Analytics市场分析师Ricardo Da　Camara称。(完)

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全部现汇报价 (编译 刘静；审校 母红)

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