南非汇市：兰特兑美元下跌，因投资者抛售风险资产

标题新闻：日本政府文件显示贝莱德在东芝持股5.01%，有可能成为困境中的东芝最大股东
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路透约翰内斯堡2月8日 - 南非兰特兑美元周一下跌，延续了上周五的跌势，因投资者仍担心全球经济增长放缓而抛售风险资产。
周末发布的数据显示，中国1月外汇储备连续第三个月减少，降幅小于预期，但仍是纪录第二大降幅。数据没能安抚投资者。
1751 GMT，兰特兑美元 较上周五纽约收盘下跌0.65%，报16.1370兰特。
“尽管新兴市场状况普遍为避险所主导，但市场认为南非兰特相比其它新兴市场货币风险更大，”ETM Analytics市场分析师Ricardo Da Camara称。(完)
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全部现汇报价 (编译 刘静；审校 母红)
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路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券 周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
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