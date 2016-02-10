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债券 | 2016年 2月 11日 星期四 00:47 BJT

南非汇市：兰特兑美元连续第二天上涨，因对全球经济前景的担忧减弱

路透约翰内斯堡2月10日 - 南非兰特兑美元周三连续第二个交易日上涨，因对全球经济前景的担忧减弱。

尽管美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦讲话的暗示美联储并未排除3月升息的可能性，兰特仍保持了兑美元的强势。

1525　GMT，兰特兑美元 较周二纽约收盘上涨1.7%，报15.7965兰特。兰特兑欧元 涨逾2.4%，报17.6860兰特。

在路透跟踪的包含25种新兴市场货币的一篮子货币中，兰特兑美元今日表现第二好，仅弱于俄罗斯卢布 的表现。(完)

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全部现汇报价 (编译 刘静；审校 母红)

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