南非汇市：兰特兑美元连续第二天上涨，因对全球经济前景的担忧减弱

路透约翰内斯堡2月10日 - 南非兰特兑美元周三连续第二个交易日上涨，因对全球经济前景的担忧减弱。

尽管美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦讲话的暗示美联储并未排除3月升息的可能性，兰特仍保持了兑美元的强势。

在路透跟踪的包含25种新兴市场货币的一篮子货币中，兰特兑美元今日表现第二好，仅弱于俄罗斯卢布 的表现。(完)