南非汇市：兰特兑美元连续第二天上涨，因对全球经济前景的担忧减弱

标题新闻：亚特兰大联储仍预计美第四季经济增长年率为2.8%，此前发布的房屋开工数据好于预期
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透约翰内斯堡2月10日 - 南非兰特兑美元周三连续第二个交易日上涨，因对全球经济前景的担忧减弱。
尽管美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦讲话的暗示美联储并未排除3月升息的可能性，兰特仍保持了兑美元的强势。
1525 GMT，兰特兑美元 较周二纽约收盘上涨1.7%，报15.7965兰特。兰特兑欧元 涨逾2.4%，报17.6860兰特。
在路透跟踪的包含25种新兴市场货币的一篮子货币中，兰特兑美元今日表现第二好，仅弱于俄罗斯卢布 的表现。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价 (编译 刘静；审校 母红)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选