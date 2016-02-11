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债券 | 2016年 2月 12日 星期五 00:34 BJT

南非汇市：兰特兑美元走强，因全球经济增长前景忧虑拖累美元下跌

路透约翰内斯堡2月11日 - 南非兰特兑美元周四走强，因全球经济增长前景忧虑拖累美元下跌。

美元走弱，触及去年10月以来低位，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表谨慎言论，助推兰特涨至六周最高水平。

1556　GMT，兰特兑美元 较周三纽约收盘价15.8950兰特上涨1.13%，报15.7100兰特。

市场对南非总统祖玛将于今日向议会做国情咨文演讲感到紧张，将仔细找寻使受困的南非经济恢复信心的迹象。(完)

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全部现汇报价 (编译 刘静；审校 李军)

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