南非汇市：兰特兑美元走强，因全球经济增长前景忧虑拖累美元下跌

标题新闻：国际基金经理人索罗斯称中国在转变经济成长模式上并不成功，未来两年可能也不行
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路透约翰内斯堡2月11日 - 南非兰特兑美元周四走强，因全球经济增长前景忧虑拖累美元下跌。
美元走弱，触及去年10月以来低位，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表谨慎言论，助推兰特涨至六周最高水平。
1556 GMT，兰特兑美元 较周三纽约收盘价15.8950兰特上涨1.13%，报15.7100兰特。
市场对南非总统祖玛将于今日向议会做国情咨文演讲感到紧张，将仔细找寻使受困的南非经济恢复信心的迹象。(完)
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全部现汇报价 (编译 刘静；审校 李军)
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路透伦敦1月19日 - 英国公债收益率周四触及一个月高位，受美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示将进一步加息及美国经济数据强劲带动。