南非汇市：兰特兑美元走强，因全球经济增长前景忧虑拖累美元下跌

美元走弱，触及去年10月以来低位，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表谨慎言论，助推兰特涨至六周最高水平。

市场对南非总统祖玛将于今日向议会做国情咨文演讲感到紧张，将仔细找寻使受困的南非经济恢复信心的迹象。(完)