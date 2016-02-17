南非汇市：兰特兑美元涨逾1.5%，因高于预期的通胀数据支持进一步升息预期

欧元债市：公债收益率从高位回落，因ECB按兵不动抑制叶伦讲话带动的升势
路透伦敦1月19日 - 欧元区公债收益率周四从一个月高位回落，此前欧洲央行(ECB)称基础通胀还没有显现令人信服的上行迹象，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示联储将逐步升息，凸显欧洲央行和美联储政策前景背道而驰。
路透约翰内斯堡2月17日 - 南非兰特兑美元周三走高，因高于预期的通胀数据支持进一步升息预期，而升息将支撑兰特。
南非1月消费者通胀指数按年上涨6.2%，突破的南非央行的目标区间，去年12月升幅为5.2%。
1534 GMT，兰特 兑美元报15.55，较周二收盘高1.52%。
“兰特走势告诉我们，市场可能预计将有更积极的升息举措，”ETM Analytics市场分析师Jana van Deventer称。
“升息最终会提振兰特，因为升息可以帮助恢复国内经济的平衡，并有助于吸引外资。”他称。(完)
路透伦敦1月19日 - 欧元区公债收益率周四从一个月高位回落，此前欧洲央行(ECB)称基础通胀还没有显现令人信服的上行迹象，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示联储将逐步升息，凸显欧洲央行和美联储政策前景背道而驰。
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路透约翰内斯堡1月19日 - 南非兰特兑美元周四走软，因商品价格下滑，且在美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示未来几年将稳步加息后，对美元的需求重燃。