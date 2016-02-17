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债券 | 2016年 2月 18日 星期四 00:06 BJT

南非汇市：兰特兑美元涨逾1.5%，因高于预期的通胀数据支持进一步升息预期

路透约翰内斯堡2月17日 - 南非兰特兑美元周三走高，因高于预期的通胀数据支持进一步升息预期，而升息将支撑兰特。

南非1月消费者通胀指数按年上涨6.2%，突破的南非央行的目标区间，去年12月升幅为5.2%。

1534 GMT，兰特 兑美元报15.55，较周二收盘高1.52%。

“兰特走势告诉我们，市场可能预计将有更积极的升息举措，”ETM Analytics市场分析师Jana van Deventer称。

“升息最终会提振兰特，因为升息可以帮助恢复国内经济的平衡，并有助于吸引外资。”他称。(完)

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